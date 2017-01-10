محافظ الجيزة ونقيب الصيادلة يشهدان انطلاق القوافل الإغاثيةالثلاثاء، 10 يناير 2017 02:46 م
نظمت اليوم الثلاثاء لجنة الإغاثة والدواء بنقابة صيادلة مصر برئاسة الأمين العام الدكتور أيمن عثمان قافلة إغاثية بمناطق عزبة فكيهه والطالبية والكونيسة بمحافظة الجيزة، وذلك بمشاركة قيادات محافظة الجيزة اللواء محمد كمال الدالي والدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات والدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة.
وخلال تفقده لسير العمل بالقافلة، صرح النقيب العام للصيادلة الدكتور محي الدين عبيد بأن النقابة سوف تستمر في القيام بواجبها المجتمعي تجاه أبناء الشعب المصري وأنها تعد بسلسلة من القوافل الإغاثية في عدة مناطق بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا.
وصرح الأمين العام الدكتور أيمن عثمان رئيس اللجنة بأن القافلة شملت الكشف بالمجان على 1500 مواطن في تخصصات الأطفال والعظام والجلدية والرمد والباطنة والنساء والأمراض المزمنة، كما تم صرف علاج لجميع الحالات ومنها علاج فيروس سي وشملت أيضا توزيع 1500 بطانية وكرتونة مواد غذائية (زيت وسكر وأرز).
وأضاف أن هذه القافلة تأتي في إطار مشاركة النقابة المجتمعية للفئات الفقيرة عن طريق لجنة الإغاثة والدواء وأن اللجنة سوف تعلن قريبا عن قوافل جديدة في محافظات أخرى.
وحرص محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي على توجيه الشكر للنقابة ودورها الإيجابي المجتمعي، كما أكد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التعاون في المجالات الإغاثية والخدمات الصحية.
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