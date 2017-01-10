الحكم بسريان بطلان التحفظ على أموال أبو تريكةالثلاثاء، 10 يناير 2017 01:34 م
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول استشكال لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، الذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان التحفظ على أمواله.
وأيدت المحكمة الاستمرار في تنفيذ حكم البطلان. وهذا الحكم نهائي ولا يجوز الطعن عليه.
وكان أبو تريكة طالب المحكمة -في الاستشكال- بإلزام لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان بالاستمرار في تنفيذ الحكم واحترام أحكام الدستور.
يذكر أن لجنة حصر أموال الإخوان أصدرت قرارا -في أبريل 2015- بالتحفظ على أموال أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة شركة كان يمتلكها تنفيذا لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة، وقالت إن “الشريك الثاني يدعى أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد عناصر جماعة الإخوان ومحبوس”. وطعن أبو تريكة على الحكم.
وفي يونيو 2016، قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن وإلغاء قرار التحفظ على أمواله، إلا أن هيئة قضايا الدولة -الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على هذا الحكم.
وتشكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.
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