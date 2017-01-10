أدان الفقيه القانوني ومؤسس (تيار التنوير) المستشار يحيي قدري، العملية الإرهابية التي وقعت بالعريش امس وراح ضحيتها شهداء من قوات الأمن ومدنيين.

وقال قدري - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن العمليات الإرهابية الخسيسة التي يقوم بها هؤلاء الإرهابيون الذين فقدوا إنسانيتهم وتعاملوا وفقا لشريعة الغاب التي لا يشكلون فيها سوي الجانب الأضعف، لن تزيدنا إلا إصرارًا علي محاربتهم والقضاء عليهم ودحرهم.

ووجه مؤسس (تيار التنوير) رسالة إلي الإرهابيين، قال فيها “الشعب المصري قادر علي محاربتكم وسوف يكون عقابه قاسي، والقوات المسلحة المصرية قادرة علي دك قلاع الإرهاب والدول التي تؤيدكم”.

كما نعى قدري في بيانه أسر الشهداء، قائلا ” انني أتقدم اليهم بخالص العزاء ، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون”.

و من جانبه أكد حزب (مصر العروبة) أن مصر تواجه تحديات كبيرة، وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب الأسود، مشيرا إلى أن تلك الأفعال الإجرامية لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكا.

ونعي الأمين العام للحزب رجب هلال حميدة - في بيان صحفي - شهداء التفجير الإرهابي الذي وقع بالعريش، معتبرا أن هذه العمليات تستهدف إحباط المواطنين والنيل من عزيمة جنود الجيش المصري وهو ما لن يتحقق.

وأضاف أن عزيمة المصريين جيشا وشعبا أقوى من كل التحديات، وأن مثل هذه الأعمال تزيد من إصرار المصريين على استكمال مسيرة البناء والتنمية .