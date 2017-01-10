كشف الرئيس الجنوب سوداني سلفاكير، عن وجود أشخاص يعملون على تدمير اتفاق السلام في بلاده.

وقال سلفاكير، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، إنه في الوقت الذي يبحث فيه تدعيم اتفاقية السلام بمصر، يقوم المتمردون بعقد قمة في نيروبي، للتخطيط لنشر الفوضى.

ووجه الرئيس الجنوب سوداني، رسالة شديدة اللهجة للمتمردين، بأن اتفاقية السلام، سوف تظل قائمة، ولن تسقط أبداً، مناشداً بضرورة رفع الحظر على شراء جيش بلاده للسلاح، حتى يستطيع حماية الشعب ومواجهة هؤﻻء المسلحين.

وفي سياق آخر، شكر سلفاكير، مصر على الدعم التي توليه لبلاده، مشيراً إلى أن هناك 6 آﻻف طالب من جنوب السودان، يدرسون في مصر، كما أن هناك خطة ﻻستكمال المشروعات المصرية بجوبا.

وأشار سلفاكير، إلى أن مباحثاته مع الرئيس السيسي، تطرقت إلى الملفات اﻷقليمية والدولية، المشتعلة في المنطقة.