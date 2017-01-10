أكد محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر أنه سيتم الانتهاء من استكمال العمل بمتحف كفر الشيخ، الكائن بحديقة صنعاء، خلال شهر مايو القادم.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم الثلاثاء أن تكاليف الاستكمال ستتحملها المحافظة على أن يكون إيراد المتحف من تذاكر الزيارة مناصفة بين وزارة الآثار والمحافظة بعد أن تم توقيع بروتوكول مع وزارة الآثار، وذلك حرصا على تشغيل المتحف المتوقف العمل به منذ أكثر من 20 عاما، منوها بأن الغرض من استكمال المتحف هو عرض القطع الأثرية والعملات التاريخية التي عثر عليها في التلال والمناطق الأثرية لتكون مزارا لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.

وأشار إلي أن المحافظة كانت تعرف قديما بالإقليم السادس ضمن إقليم الوجه البحري، والذي تضم عاصمته القديمة وهي (خاسوت) الفرعونية ضاحية سخا الحالية التابعة لمدينة كفر الشيخ، لافتا إلى أن هناك العديد من المناطق الأثرية المهمة التي تشغل أطلالها حاليا حوالى ألفي فدان من الأراضي الأثرية بمختلف أرجاء المحافظة، وهي عبارة عن تلال أثرية أشهرها (تل الفراعنة بدسوق، وتل قبريط بفوة).

وأضاف أن قصة إنشاء هذا المتحف الأثري بدأت في التسعينات من القرن الماضي، عندما أصدر المحافظ الأسبق الراحل اللواء صبري القاضي قرارا بإنشاء المتحف علي مساحة ألفي متر مربع لتجميع آثار المحافظة الموجودة في القاهرة وباقي المحافظات.