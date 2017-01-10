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مقتل 6 أشخاص على الأقل في تفجير انتحاري جنوب أفغانستان
هجوم - افغانستان

مقتل 6 أشخاص على الأقل في تفجير انتحاري جنوب أفغانستان

الثلاثاء، 10 يناير 2017 01:25 م
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قتل 6 أشخاص على الأقل اليوم الثلاثاء في تفجير انتحاري بمدينة لشكركاه عاصمة إقليم هلماند جنوب أفغانستان.

وقال شهود عيان - حسب وكالة “خامه برس” الأفغانية - إن التفجير مرجح أن يكون وقع على مقربة من مجمع تابع لقوات الأمن في المدينة، ولم تعلن بعد أية جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأشارت تقارير أولية إلى أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في التفجير الذي أصاب آخرين، ولم يعلق مسئولو الحكومة عن ضحايا الهجوم حتى اللحظة.

وإقليم هلماند من بين الأقاليم المضطربة في أفغانستان، حيث ينشط متمردو حركة طالبان بتنفيذ عمليات ونشاطات تمردية بشكل مستمر.

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