 Moheet on google
الثلاثاء 10 يناير 2017 12:37 مساءً
روابط سريعة
محافظ الدقهلية: البعض يستغلون الأزمة الاقتصادية لتحقيق المكاسب
حسام الدين إمام محافظ الدقهلية‎

محافظ الدقهلية: البعض يستغلون الأزمة الاقتصادية لتحقيق المكاسب

الثلاثاء، 10 يناير 2017 01:21 م

قال الدكتور حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، إن البعض يستغلون الازمة الاقتصادية التى تمر بها البلا، وزيادة الاسعار، ويقومون بتخزين السلع لافتعال الأومات وتحقيق المكاسب.

لافتا إلى .

وطالب إمام، في تصريحات مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” المذاع علي فضائية “المحور”، اليوم الثلاثاء، المواطنيين بضرورة التعاون مع الجهات الرقابية والاجهزة الامنية والتنفيذية والمجتمع المدني، والجهات المعنية، لردع هؤلاء التجار الجشعين.

وأشار إلى أنه تم ضبط أحد التجار يقوم بتخزين المحاليل لافتعال الأزمات، وقد تم توزيع 30 ألف عبوة محلول على المرضى في المستشفيات وحل الأزمة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3