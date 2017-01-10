قال الدكتور حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، إن البعض يستغلون الازمة الاقتصادية التى تمر بها البلا، وزيادة الاسعار، ويقومون بتخزين السلع لافتعال الأومات وتحقيق المكاسب.

لافتا إلى .

وطالب إمام، في تصريحات مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” المذاع علي فضائية “المحور”، اليوم الثلاثاء، المواطنيين بضرورة التعاون مع الجهات الرقابية والاجهزة الامنية والتنفيذية والمجتمع المدني، والجهات المعنية، لردع هؤلاء التجار الجشعين.

وأشار إلى أنه تم ضبط أحد التجار يقوم بتخزين المحاليل لافتعال الأزمات، وقد تم توزيع 30 ألف عبوة محلول على المرضى في المستشفيات وحل الأزمة.