 Moheet on google
الثلاثاء 10 يناير 2017 12:41 مساءً
روابط سريعة
وزير السياحة يقرر مد عمل لجان تسيير أعمال اتحاد للغرف السياحية والغرف السياحية
يحي راشد

وزير السياحة يقرر مد عمل لجان تسيير أعمال اتحاد للغرف السياحية والغرف السياحية

الثلاثاء، 10 يناير 2017 01:24 م
متابعة: بسمة علي

أصدر السيد يحيى راشد وزير السياحة قرارا بمد فترة عمل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية لمدة ثلاثة أشهر بنفس التشكيل على أن يتولى السيد كريم محسن رئاسة اللجنة وذلك بعد اعتذار السيدة نورا على عن الاستمرار في رئاسة اللجنة كما تضمن القرار تعيين السيد مصطفى خليل نائبا لرئيس اللجنة.

كما أصدر الوزير قرارات بمد أعمال لجان تسيير أعمال جميع الغرف السياحية لمدة شهرين بنفس التشكيل.

وفى هذا السياق فقد أشاد الوزير بالجهود المتميزة للسيدة نورا على أثناء توليها رئاسة لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية متمنيا لها دوام الصحة والتوفيق، مؤكدا على حرص وزارة السياحة على التعاون الكامل والمستمر مع اتحاد الغرف السياحية والغرف السياحية من منطلق الإيمان بأنها المحرك الرئيسى فى دفع عجلة السياحة التى تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد القومى، مشددا على ضرورة تكاتف جميع العاملين بالقطاع السياحي سواء الحكومي أو  الخاص لبذل أقصى الجهد حتى يتسنى مواجهة التحديات الراهنة واستعادة السياحة المصرية لمعدلاتها الطبيعية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3