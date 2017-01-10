أصدر السيد يحيى راشد وزير السياحة قرارا بمد فترة عمل لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية لمدة ثلاثة أشهر بنفس التشكيل على أن يتولى السيد كريم محسن رئاسة اللجنة وذلك بعد اعتذار السيدة نورا على عن الاستمرار في رئاسة اللجنة كما تضمن القرار تعيين السيد مصطفى خليل نائبا لرئيس اللجنة.

كما أصدر الوزير قرارات بمد أعمال لجان تسيير أعمال جميع الغرف السياحية لمدة شهرين بنفس التشكيل.

وفى هذا السياق فقد أشاد الوزير بالجهود المتميزة للسيدة نورا على أثناء توليها رئاسة لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية متمنيا لها دوام الصحة والتوفيق، مؤكدا على حرص وزارة السياحة على التعاون الكامل والمستمر مع اتحاد الغرف السياحية والغرف السياحية من منطلق الإيمان بأنها المحرك الرئيسى فى دفع عجلة السياحة التى تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد القومى، مشددا على ضرورة تكاتف جميع العاملين بالقطاع السياحي سواء الحكومي أو الخاص لبذل أقصى الجهد حتى يتسنى مواجهة التحديات الراهنة واستعادة السياحة المصرية لمعدلاتها الطبيعية.