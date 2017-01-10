الإسكان: انتهاء تنفيذ مشروعين للمرافق في أسوان بتكلفة 184 مليون جنيهالثلاثاء، 10 يناير 2017 01:16 م
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، الانتهاء من تنفيذ مشروعين للمرافق في محافظة أسوان بتكلفة 184 مليون جنيه.
وقال وزير الإسكان - في بيان للوزارة اليوم /الثلاثاء - “إن المشروع الأول الذي تم الانتهاء من تنفيذه، هو توسعات محطة مياه جبل شيشة بطاقة 138 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة 120 مليون جنيه، موضحا أن المشروع يهدف إلى زيادة المياه بشبكات مدينة أسوان وقرى أبو الريش والأعقاب، حيث سيتم تغذية 40% من شبكات المناطق المستهدفة، وسيتم بدء تجارب التشغيل في 15 يناير الحالي، علي أن يتم الضخ الفعلي خلال شهر من تجارب التشغيل”.
وأشار إلى أن المشروع الثاني هو توصيل المرافق لسبعة آلاف و752 وحدة إسكان قومي واجتماعي بمنطقة الصداقة بتكلفة 64 مليون جنيه.
ونوه بأنه تم الانتهاء من كافة الشبكات الداخلية للعمارات، وجاري ربط المنطقة بالشبكة العمومية، سواء للتغذية من محطة مياه شيشة أو بمحطة معالجة صرف صحي العلاقي بالنسبة للصرف الصحي، وذلك من خلال إنشاء 6 محطات رفع تنتهي خلال الأسبوعين المقبلين.
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