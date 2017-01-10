أيام قليلة وتنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية “كان 2017” في الجابون، وذلك خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل، حيث تقام مباريات المسابقة في أربع مدن جابونية وهى “ليبرفيل، وفرانسفيل، وأوييم، وبورت جنتيل”.

ويشارك في البطولة الإفريقية 16 منتخبا، تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات “الجابون (مستضيف البطولة)، والكاميرون، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو”، فيما تضم المجموعة الثانية وهى الأقوى منتخبات “الجزائر، وتونس، والسنغال، وزيمبابوي”، أما الثالثة فتحتوي على منتخبات “كوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية، والمغرب، وتوجو”، بينما تضم الرابعة منتخبات “مصر، وغانا، وأوغندا، ومالي”.

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب الإفريقي (7 مرات)، ثم يأتي منتخبا الكاميرون وغانا برصيد أربع بطولات لكل منهما، ثم نيجيريا التي فازت بثلاثة ألقاب، ثم كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية برصيد لقبين لكل منتخب.

ونسلط الضوء اليوم على منتخبات المجموعة الثالثة لنسخة الكان المقرر إقامتها في الجابون، والتي تضم “كوت ديفوار، والمغرب، وتوجو، والكونغو الديموقراطية”.

أولا منتخب كوت ديفوار:



يعد منتخب كوت ديفوار من أعرق المنتخبات الأفريقية في رياضة كرة القدم، وتأسس الاتحاد الإيفواري في عام 1960، وانضم إلى الفيفا في العام نفسه، وشاركت كوت ديفوار 3 مرات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم سنوات 2006 و 2010 و 2014.

وتأهل الأفيال لنهائيات مونديال 2006 بعد تصدرها مجموعتها في التصفيات، التي كانت تعتبر على نطاق واسع أقوى المجموعات الأفريقية، على حساب الكاميرون ومصر.

وكانت أول مباراة دولية لها في عام 1960 ضد بنين وانتهت بفوز ساحل العاج 3 - 2 وأكبر فوز لها كانت بنتيجة 6 - صفر في عام 1985 مع فريق مالي وأقسى خسارة كانت في عام 1971 والتي فازت غانا على ساحل العاج بنتيجة 6 – 2.

وشاركت كوت ديفوار 19 مرة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية وفازت بالكأس عامي 1992 و 2015 ، وجاءت في المركز الثاني عامي 2006 و 2012، وفي المركز الثالث أعوام 1965 و 1968 و 1986 و 1994.

ويقود المنتخب المدرب الفرنسي ميشيل دوساييه، ومن أهم نجوم المنتخب اللاعب ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس الإنجليزي والذي يبدأ مسيرته الدولية مع منتخب الأفيال وهو في الرابعة والعشرين من عمره، وكان زاها اختار في نوفمبر الماضي اللعب لمنتخب كوت ديفوار بلده الأصلي بدلا من اللعب لمنتخب إنجلترا.

وينتظر أن يكون زاها أفضل تعويض للفريق عن غياب النجم الشهير جيرفينهو بسبب الإصابة في الركبة علما بأن جوفري سيري داي هو من سيحمل شارة قائد الفريق في غياب جيرفينهو، كما يضم المنتخب من النجوم الكبار كلا من وسيرج أورييه وسالومون كالو وماكس ألان جارديل.

وضمت قائمة الأفيال للكان التي أعلنها دوساييه 23 لاعبا هم لحراسة المرمى سيلفان جبوهو (مازيمبي الكونغولي)- وبادرا سانجاري (تاندا) وسايوبا ماند (ستابيك النورويجي)، وللدفاع: مامادو باكايوكو (تروند البلجيكي) وإيريك بيلي (مانشسسر يونايتد الإنجليزي) وسيرج أورييه (باريس سان جيرمان الفرنسي) وسيمون ديلي (سلافيا براج التشيكي) وويلفريد كانون (أدو دن هاج الهولندي) وأداما تراوري (بازل السويسري) ولامين كوني (سندرلاند الإنجليزي)، وللوسط : فيكتورين أنجبان (غرناطة الأسباني) وفرانك كيسي (أتالانتا الإيطالي) وشيخ دوكوري (ميتز الفرنسي) وياو سيرج نجوسان (نانسي الفرنسي) وجان ميشيل سيري (نيس الفرنسي) وجوفري سيري داي (بازل السويسري)، وللهجوم : سالومون كالو (هيرتا برلين الألماني) وويلفريد زاها (كريستال بالاس الإنجليزي) وويلفريد بوني (ستوك سيتي الإنجليزي) وماكس جراديل (بورنموث الإنجليزي) وكودجا جوناثان (أستون فيلا الإنجليزي) وجيوفاني سيو (رين الفرنسي) وبيبي نيكولاس (آنجيه الفرنسي).

ويبدأ الأفيال مبارياتهم في الكان بمواجهة توجو 16 يناير الجاري، ثم مع الكونغو الديمقراطية يوم 20 يناير، ثم مع المغرب يوم 24 يناير.

ثانيا منتخب المغرب:



منتخب المغرب لكرة القدم ويلقب أيضا بأسود الأطلس نسبة إلى الأسود التي كانت تعيش في جبال الأطلس حتى القرن 20، هو منتخب يضم أحسن لاعبي كرة القدم المغاربة، والمدرب الحالي للمنتخب هو الفرنسي هيرفيه رينار.

ولعب المنتخب المغربي أول لقاء رسمي في 19 أكتوبر 1957 ضد العراق، في مباراة انتهت بالتعادل بثلاث أهداف لكل فريق، وشارك المنتخب المغربي 15 مرة في مرحلة نهائيات كأس الأمم الأفريقية، لكن لم يتوج باللقب إلا في عام 1976، ووصل إلى النهائي في بطولة عام 2004، واحتل المرتبة الثالثة في عام 1980.

كما اعتبر من أفضل المنتخبات الأفريقية بعد أن احتل المرتبة 9 في تصنيف الفيفا في أبريل 1998، وهو أيضا المنتخب الأفريقي الوحيد الذي احتل صدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية لثلاث سنوات متتالية من 1997 إلى 1999، وعلى المستوى العالمي شارك 4 مرات في كأس العالم لكرة القدم، وأفضل نتيجة هى الوصول إلى دور ثمن النهائي في 1986 كأول منتخب أفريقي وعربي يصل إلى هذا الدور، وقد خسر آنذاك أمام ألمانيا بهدف نظيف.

وأعلن الفرنسي هيرفي رينارد، عن القائمة النهائية الخاصة للكان وضمت القائمة 23 لاعبا هم في حراسة المرمى منير المحمدي الكجوي، منير بونو، ياسين الخروبي، وفي خط الدفاع: فؤاد شفيق، ونبيل درار، والمهدي بن عطية، ومروان دا كوستا، وأمين العطوشي، ورومان سايس، وحمزة منديل، وفي خط الوسط: مبارك بوصوفة، ومنير عبادي، وفيصل فجر، ويوسف أيات بناصر، والمهدي كارسيلا، وكريم الأحمدي، وسفيان بوفال، ونور الدين أمرابط، وفي خط الهجوم: عزيز بوحدوز، ويوسف الناصيري، يوسف العربي، وخالد بوطيب، ورشيد العليوي.

ويخوض المنتخب المغربي معسكرا مغلقا بالإمارات وسط حالة من التركيز الشديد قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس أفريقيا للأمم، ومن المقرر أن يخوض أسود الأطلس مباراياتهم بمدينة “أويام” الجابونية.

ثالثا منتخب توجو:



ويعود منتخب توجو للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد غياب دورتين، وقد تأسس اتحاد توجو لكرة القدم عام 1960، وانضم إلى الفيفا في عام 1962 . وتأهلت توغو إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخها بعد تصدر مجموعتها التي ضمت السنغال ومالي وزامبيا وذلك في تصفيات مونديال ألمانيا 2006.

وأول مباراة دولية لتوجو كانت عام 1956 ضد غانا وانتهت بالتعادل هدف لهدف، وأكبر هزيمة لها كانت في عام 1979 أمام المغرب بنتيجة صفر – 7، ووصلت توغو إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 6 مرات.

ويعتبر إيمانويل أديبايور مواليد 1984 من النجوم البارزة في منتخب توجو حيث بدأ مسيرته في أوروبا ضمن صفوف نادي موناكو وتألق في نادي أرسنال الإنجليزي.

وسيقود أديبايور تشكيلة المنتخب بكأس الأمم الأفريقية بالجابون هذا الشهر، رغم أنه لا ينتمي لأي فريق منذ ترك كريستال بالاس الإنجليزي، في مايو الماضي، وانضم أديبايور والحارس المخضرم كوسي أجاسا، وكلاهما لا ينتمي لأي فريق حاليا، لتشكيلة توجو المؤلفة من 23 لاعبا.

وترك أجاسا “38 عاما” فريق ستاد رانس بالدوري الفرنسي، العام الماضي بينما لعب أديبايور لتوجو فقط في آخر 8 أشهر رغم ارتباطه بالانتقال لمونبلييه الفرنسي، بمجرد انتهاء البطولة الأفريقية.

وانسحب المنتخب التوجولي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2010 بعد حادثة اعتداء على الحافلة التي كانت تقل لاعبيه في منطقة كابيندا في أنغولا حيث أمر رئيس توجو أعضاء الفريق بالعودة إلى بلادهم مما أدى إلى معاقبة الفريق من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحرمانه من المشاركة في التصفيات مرتين متتاليتين.

وجاءت تشكيلة توجو على النحو التالي : حراس المرمى كوسي أجاسا (غير مرتبط بفريق)، سيدريك مينساه (لومان)، بابا تشاجوني (مارمند) ، والمدافعون: سيرج أكاكبو (طرابزون)، فينسن بوسو (يانج أفريكانز)، دين داكونام (ترودين)، ماكليبي كولون (ديتو لومي)، عبد الغفار ماماه (دايتشا كيشيناو)، سادات أورو أكوريكو (الخليج)، حكيم أورو ساما (بورت تو).

ولاعبو وسط: لالاويلي أتاكورا (هلسنبورج) فرانكو أتشو (ديتو لومي) فلويد أيتي (فولهام) رزاق بوكاري (شاتوروا) ماتيو دوسيفي (ستاندار لييج) هنريتس انينفول (كاتاكوبياس) اليكسيس روماو (أولمبياكوس) برنس سيجبفيا (جوزتيبي) ، والمهاجمون: ايمانويل أديبايور (غير مرتبط بفريق) كوملان أجبجنيادان (وافا) ايهلاس بيدو (فورتونا دوسلدورف) سيرج جاكبي (جنوة) كودجو فو دو لابا (نهضة بركان).

رابعا منتخب الكونغو الديمقراطية:



يعد منتخب الكونغو الديمقراطية الملقب بالفهود أحد أعرق المنتخبات في القارة السمراء، وتغير اسم المنتخب عدة مرات في الماضي حيث شارك باسم الكونغو البلجيكية (1948-1960) والكونغو ليوبولدفيل (1960–1963) الكونغو كينشاسا (1963–1971) وزائير (1971–1997).

وبمسماه السابق زائير كان ثالث منتخب أفريقي (بعد مصر والمغرب) يشارك في إحدى بطولات كأس العالم وكان في بطولة عام 1974 التي أقيمت في ألمانيا الغربية، والتي خسر فيها جميع مبارياتها الثلاث، ولم يسجل فيها أي هدف، وتلقت شباكه 14هدفا.

وحقق المنتخب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مرتين الأولى بمسمى كونغو كينشاسا سنة 1968 والمرة الثانية بمسمى منتخب زائير سنة 1974.

ويخوض المنتخب الكونغولي النسخة الجديدة في الجابون، تحت قيادة وطنية، حيث يتولى تدريب الفريق المدرب الكونغولي فلوران إيبنجي، الذي سبق له التدريب في الصين، قبل العودة إلى بلاده لتولي مسئولية فريق فيتا كلوب الكونغولي.

وفي أغسطس 2014، تولى إيبنجي تدريب المنتخب الكونغولي إلى جانب عمله في تدريب فيتا كلوب، وقاد الفريق للمركز الثالث في النسخة الماضية من البطولة الأفريقية في 2015، لكنه يطمح إلى إنجاز أفضل في الجابون.

ويعتمد إيبنجي في البطولة على قائمة تضم عددا من اللاعبين الناشطين في الدوري المحلي، وخاصة مازيمبي، وعددا من المحترفين بأوروبا، خاصة في أندية الدوري الإنجليزي، إضافة للمهاجمين ندومبي موبيلي وجيرمي بوكيلا، المحترفين في قطر.

وتضم القائمة في حراسة المرمى لى ماتامبى (مازيمبى الكونغولى) - مولوبو كوديمبانا (انتويرب البلجيكى) - جويل كياسومبوا (وولين البلجيكى)، وفي الدفاع: فابريس نسكالا (الانيا سبور التركى) - جويس لوماليسا (فيتا كلوب الكونغولى) - إيساما مبيكو (مازيمبى الكونغولى) - مارسيل تيسيراند (إنجولشتاد الألمانى) - جوردان إيكوكو (جانجام الفرنسى) - جابرييل زاكوانى (نورتامبتون الأنجليزى).

وفي خط الوسط: شانسل مبيمبا (نيوكاسل الإنجليزى) - جوزى مبوكو (بانتينايكوس اليونانى) - نيسكنس كيبانو (فولهام الإنجليزى) - ميرفيى بوكادى (مازيمبى الكونغولى) - ريمى مولومبا (جازليك أجاكسيو الفرنسى) - يوسف مولومبو (نورويش الإنجليزى) - جاك ماجوما (بيرمنجهام الإنجليزى) - هيرفى كاجى (كورتراى البلجيكى) ، وفى الهجوم: باكامبو سيدريك (فيا ريال الإسبانى) - ديوميرسى مبوكانى (هال سيتى) - جوناتان بولينجى (مازيمبى) - جوردان بوتاكا (شارلتون الإنجليزى) - ندومبى موبيلى (الأهلى القطرى) - جيريمى بوكيلا (الخريطيات القطرى).