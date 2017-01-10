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السيسي: مشاركة مصر ببعثة «اﻷمم المتحدة» للسلام في جوبا
الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس جنوب السودان سلفا كير‎

السيسي: مشاركة مصر ببعثة «اﻷمم المتحدة» للسلام في جوبا

الثلاثاء، 10 يناير 2017 01:20 م
كتب - أحمد فرهود

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن ترحيبه الشديد بنظيره الجنوب السوداني سلفاكير، الذي يقوم بزيارة حالياً إلى القاهرة.

وأكد السيسي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، على أنه بحث مع سلفاكير تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار الرئيس المصري، إلى أن مصر تقوم بدعم جنوب السودان، بالمنح الدراسية والدورات التدريبية، وشحنات الدواء والغذاء، باﻹضافة إلى المشاركة في مشروعات اﻵبار.
وأوضح السيسي، أنه يتطلع إلى فتح مجاﻻت جديدة للمستثمرين المصريين، في جنوب السودان.

وفي سياق آخر، شدد الرئيس السيسي، على حرص مصر، لدعم اﻻستقرار في جنوب السودان، حيث تعتبر ثاني دولة اعترفت باستقلالية هذه البلاد، كاشفاً عن عزم مصر المشاركة في بعثة “اﻷمم المتحدة”، لتحقيق السلام في “جوبا”.

وفي ختام تصريحاته، أشاد السيسي باﻹرادة السياسية لسلفاكير لحل أزمات جنوب السودان.

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