 Moheet on google
الثلاثاء 10 يناير 2017 12:42 مساءً
روابط سريعة
“الآثار”: استرداد 4 قطع أثرية من أمريكا
اثار

“الآثار”: استرداد 4 قطع أثرية من أمريكا

الثلاثاء، 10 يناير 2017 01:10 م

تسلمت وزارة الآثار اليوم 4 قطع أثرية من مقر وزارة الخارجية المصرية، بعد نجاحها فى استعادتها من الولايات المتحدة الأمريكية.
قال شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، إن الوزارة نجحت خلال ديسمبر الماضي فى إثبات ملكيتها لهذه القطع وأحقيتها فى استردادها، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية وعدد من الجهات المعنية.

وأضاف عبد الجواد أنه تم ضبط هذه القطع بواسطة إدارة الجمارك وضبط الحدود التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وتسلمتها السفارة المصرية بواشنطن لحين إنهاء إجراءات وصولها للأراضي المصرية.

وتشمل القطع المستردة، غطاء مومياء من الكتان يعود للعصر المتأخر يعلوه طبقة من الجص الملون، ولوح خشبى من العصر المتأخر عبارة عن غطاء تابوت يعلوه مجموعة كبيرة من الرموز الدينية، ويد مومياء.

كما تتضمن القطع أيضا تابوتا من الخشب من العصر المتأخر يعلوه طبقة من الجص الملون عليه من الأمام فى الأعلى قلادة تزينها رسومات هندسية ونباتية وأسفل منها منظر لإلهة مجنحة يعلو رأسها قرص الشمس.

يذكر أن مصر وقعت فى نهاية العام الماضى اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لوضع قيود وقواعد والتزامات لمنع الإتجار غير الشرعى فى الآثار، وتعتبر هذه أول اتفاقية من نوعها تبرمها الولايات المتحدة الأمريكية مع دولة أفريقية وشرق أوسطية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3