قال محمود العربى المدير التنفيذى لمشروع “العربى كار “، أنه تقدم بخطاب رسمي لرئيس الجمهورية يطالبه بإعتماد التطبيق رسميا من جانب الحكومة، وذلك لتنفيذ الهدف المرجو من المشروع بتحقيق التكامل بين مصالح الدولة والمواطن وسائقى السيارات الأجرة ووضع حل نهائى لأزمة التاكسى الأبيض.

أوضح أن المشروع الذى هو فكرة مصرية خالصة ، يديرها وينفذها مصريون ،لايهدف للربح ، لذا وافق على أن تقوم جمعية تنمية وتطوير سائقى الأجرة برعاية ومراقبة المشروع، للمحافظة على البعد الإجتماعى لكل الأطراف المعنية به، مؤكدا فى خطابه لرئيس الجمهورية أن المشروع ظل لمدة شهرين تحت بند التشغيل التجريبي، حتى تم تشغيله رسميا بعد الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والأمان والجودة.

أضاف أن المشروع يقام تحت مبادرة بعنوان ” بداية جديدة للتاكسى ..أمان .ثقة .إلتزام ” ، وأنه عالج كل العيوب والثغرات التى قامت بها بعض الشركات التى تعمل على نقل المواطنين بالسيارات الملاكى ، دون أدنى رقابة من الجهات المعنية ، وبذلك تهدر مئات الملايين على خزينة الدولة.

أكد ان سائقى سيارات الأجرة المشتركين بالمشروع ، لم يطلبوا زيادة تعريفة الركوب ، حرصا منهم على مراعاة البعد الإنسانى للمواطنين ، فى نفس الوقت الذى سيحقق فيه المشروع كافة مطالب السائقين ، وسيسهم فى تحقيق إيرادات للخزينة العامة.

يذكر ان مشرع ” العربى كار ” تطبيق تكنولوجى ، يتم إستخدامه لطلب السيارات الأجرة ، ويحقق عدة مميزات أهمها الامان للراكب وسرعة التواصل بينه وسائقى السيارات الأجرة.