"الدفاع الروسية" تخطط لإجراء 10 عمليات إطلاق صواريخ عابرة للقارات خلال 2017الثلاثاء، 10 يناير 2017 01:32 م
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تخطط لإجراء أكثر من 10 عمليات إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات خلال عام 2017.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن وزارة الدفاع الروسية قولها - في بيان اليوم الثلاثاء: “إن القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية ستضاعف في عام 2017 كثافة التدريبات القتالية، مشيرة إلي أن القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية ستجري أكثر من 150 من التدريبات التكتيكية والخاصة وتمارين القيادة والأركان في 2017، بينما كان عدد هذه التدريبات العام الماضي نحو 100 تدريب”.
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