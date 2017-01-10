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الإعلام الخارجي بالحكومة الليبية الموقتة: قناة الجزيرة تستهدف تشويه ليبيا
قناة الجزيرة

الإعلام الخارجي بالحكومة الليبية الموقتة: قناة الجزيرة تستهدف تشويه ليبيا

الثلاثاء، 10 يناير 2017 01:33 م
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اتهمت هيئة الإعلام الخارجي بالحكومة الليبية المؤقتة، قناة الجزيرة القطرية بـ”التحريض والفبركة المتعمدة التي تستهدف تشويه ليبيا”، كما أشارت الهيئة إلى أنها ستطرق كافة الأبواب القانونية والنقابية إقليمياً ودولياً من أجل إيقاف «هذا التضليل الذي لا يمُت للمهنية الإعلامية و أخلاقياتها بصِلة».

وذكرت وكالة الانباء الليبية بالبيضاء ، نقلا عن هيئة الإعلام الخارجي في بيان لها ، “بأنها رصدت ومنذ مدة طويلة اعتماد القناة على مفردات «غير مهنية، وغير معتمدة بشكل رسمي ضمن هيكلية الدولة، وكذلك إصرارها غير المفهوم على الانحياز لصالح الجماعات الإرهابية بالبلاد عبر تسميتهم بالثوار».

وأضافت الهيئة “أن القناة اعتمدت في آخر تقرير لها على بيان مزيف يسوّق بأن هزيمة الجماعات الإرهابية في بنغازي، وهروبها أمام ضربات القوات المسلحة الليبية (ما هي إلا انسحاب مُبرمج) رغم توفر المصادر المتنوعة التي تؤكد أنها عملية هروب نتجت عن حصار مطبق وضربات موجعة من قبل القوات المسلحة انتهت بمقتلهم وأسرهم في الصحراء”.

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