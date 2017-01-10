“الغرف السياحية” ينتهي من تعديلات لائحة الانتخابات ويرسلها لـ”راشد” اليوم

انتهى اجتماع الاتحاد المصري للغرف السياحية الآن وتم وضع المقترحات الخاصة بالانتخابات المقبلة لإرسالها لوزير السياحة غدا بعد إعادة كتابتها قانونيا .

وقال كريم محسن رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحة إن الاجتماع تطرق إلى جميع النقاط الفنية التي يمكن اللجوء إليها للطعن في الانتخابات المقبلة للاتحاد وغرفه .

أوضح في تصريحات صحفية، أن الاجتماع شهد حضور عدد من القانونيين والفنيين في الأمور القانونية والذين يمكنهم التعرف على جميع ثغرات القانون .

أضاف أن لائحة الانتخابات تضم ما يقرب من 70 بندا وتم مناقشتها بالكامل اليوم، على أن يتم إرسالها بعد كتابتها بالشكل المطلوب لوزير السياحة غدا لإقرارها أو تعديلها .

وكان وزير السياحة يحيى راشد عين كريم محسن رئيسا للجنة تسيير أعمال الاتحاد بعد استقالة نورا علي الرئيس السابق للجنة، مبررة ذلك بالتدخل الكبير من وزير السياحة في أعمالها مما يعيق خطتها في تطوير الاتحاد .

لفت محسن إلى عدم امتلاكه خطة محددة للعمل لأنه بحكم منصبه فإنه رئيسا للجنة تسيير أعمال لا يمكنها امتلاك خطة عمل .