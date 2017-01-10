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"زراعة الكبد": تعنت بعض موظفي الصحة تسبب في تأخير وصول الأدوية
الدكتور محمد عبد الوهاب - المشرف على وحدة زراعة الكبد بمستشفى جامعة المنصورة

"زراعة الكبد": تعنت بعض موظفي الصحة تسبب في تأخير وصول الأدوية

الثلاثاء، 10 يناير 2017 01:14 م

قال الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة، إن تعنت بعض موظفي وزارة الصحة تسبب في تأخير وصول أدوية الكبد المحجوزة لجامعة المنصورة.

وأشار “عبد الوهاب”، خلال مداخلته فى برنامج “صباحك عندنا”، المذاع على فضائية “المحور”، صباح اليوم الثلاثاء، إلى إن مصر تواجه حرب كبيرة على الإرهاب، ولكن هناك من يتحرك في اتجاه معاكس لتأخير الدولة وتوقيف مسيرها التنموية.

وأكد رئيس فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة، على انه تم حل مشكلة الأدوية المحجوزة في الجمارك جزئيا، مشددا على ضرورة أن يجتهد الجميع في العمل حتى نمر من عنق الزجاجة.

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