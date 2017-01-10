قال الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة، إن تعنت بعض موظفي وزارة الصحة تسبب في تأخير وصول أدوية الكبد المحجوزة لجامعة المنصورة.

وأشار “عبد الوهاب”، خلال مداخلته فى برنامج “صباحك عندنا”، المذاع على فضائية “المحور”، صباح اليوم الثلاثاء، إلى إن مصر تواجه حرب كبيرة على الإرهاب، ولكن هناك من يتحرك في اتجاه معاكس لتأخير الدولة وتوقيف مسيرها التنموية.

وأكد رئيس فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة، على انه تم حل مشكلة الأدوية المحجوزة في الجمارك جزئيا، مشددا على ضرورة أن يجتهد الجميع في العمل حتى نمر من عنق الزجاجة.