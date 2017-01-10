قال اللواء نبيل محمود، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إنه تم إنشاء نظام يدعي “كرة الثلج” بالجهاز، لتدريب على 450 مدربا من الجهاز، علي مراحل متتالية.

وأضاف “محمود”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون”، المذاع على شبكة قنوات أون”، اليوم الثلاثاء، أنه يتم توفير البيئة المناسبة للمتدربين، وتعرفيهم ماهية علم الإحصاء، والمنظومة الإلكترونية للتعداد السكاني الالكتروني الذي سيتم تطبيقة في مصر قريبًا.

وأشار رئيس قطاع الفروع الإقليليمة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلي مصر الدولة الرابعة علي مستوي العالم التي سيتم تطبيق نظام تعداد السكان الإلكتروني، لافتًا إلي انه تم إستخدام 45 ألف جهاز التابلت في تعداد السكان لعام 2016، ما ينقل مصر إلى الدرجة 25 في استخدام تقنية ال“ it “ على مستوى العالم.

وأوضح “محمود”، أن هناك 450 مقرا تدريبيا على مستوي الجمهورية، لتدريب المفتشين بالمحافظات القائمين على عمل التعداد، لافتًا إلى أن نظام كرة الثلج هو نظام تدريب عملي للمفتش.

ولفت رئيس قطاع الفروع الإقليليمة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى عدم توافر الإمكانيات اللازمة في الجهاز لتوفير المقرات بالبيئة التدريبين اللازمة، الامر الذي استعدي مساعدة المحافظين ووزارات الدوله، لتوفير الأجهزة والمعدات الازمة ل 412 مقر.

وناشد “محمود” المواطنين بالتعاون مع معاون مفتش التعداد السكاني، لتحديد بيانات التعداد بدقة، دون حدوث أي أخطاء.