افتتحت أمس الدكتور رانيا يحيي عضوة المجلس القومي للمرأة والدكتورة بأكاديمية الفنون معرض “سيمفونية صانع السكر” للفنان وسيم إمام، بجاليري لمسات، بحضور الدكتورة جيهان جادو سفيرة النوايا الحسنة للدفاع عن حقوق المرأة، و الدكتور مختار غباشي خبير القانون الدولي ، والدكتور سيد هويدي الناقد التشكيلي ، و الفنان محسن منصور ، ونخبة متميزة من الفنانين ورجال الثقافة والفكر والإعلام والمهتمين بهذا الشأن.

وقد أثنت الدكتورة رانيا يحيي علي المعرض وعلي تناوله لقضايا المرأة والتعبير عنها من خلال الفنون ، وذكرت أن هذا توجه جديد للمجلس القومي للمرأة ، مشيرة الى بروتوكول التعاون الذى وقعه المجلس مع اكاديمية الفنون للتعبير عن كافة قضايا ومشكلات المرأة من خلال الفنون المختلفة ، وذلك لما لها من قوة تأثير علي الجمهور المتلقي ، كما اشارت الى ان هذا المعرض بداية تدعونا للتفاؤل مع اشراقة عام المرأة 2017.

فيما أكد الفنان وسيم إمام أن المعرض تجربة فنية جديدة تعتمد على اختيار زوايا وكادرات وخلفيات واضاءات مبهرة ومؤثرة ، كما انه يطرح العديد من الأسئلة المتعلقة بمعاناه المرأة ويقدمها من خلال أعمال فنية باعثة على الدهشة والتأمل وإثارة الخيال.

تجدر الإشارة الى أن هذا المعرض يضم 38 لوحة متنوعة ترصد لعدد كبير من قضايا المرأة المعاصرة ، ويستمر المعرض حتى يوم 22 من نفس الشهر.