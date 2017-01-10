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"مكافحة الإرهاب" العراقية تحرر حي "السكر" شرقي مدينة الموصل
القوات العراقية

"مكافحة الإرهاب" العراقية تحرر حي "السكر" شرقي مدينة الموصل

الثلاثاء، 10 يناير 2017 12:55 م
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تمكنت قوات “مكافحة الإرهاب” العراقية ، اليوم الثلاثاء من تحرير حي جديد بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق.

وقال قائد عمليات “قادمون يانينوي” الفريق عبد الأمير يار الله، في تصريح صحفي، إن قوات جهاز “مكافحة الإرهاب” حررت حي “السكر” شمال شرقي مدينة الموصل ورفعت علم العراق على مبانيه وكبدت تنظيم (داعش) الإرهابي خسائر بالأرواح والمعدات.

وكانت قوات “مكافحة الإرهاب” قد حررت أمس حي البلديات المجاور لحي السكر الاستراتيجي لأنه يطل على جامعة الموصل المعقل المهم للتنظيم ويتيح السيطرة عليها السيطرة على منطقة البساتين والقصور الرئاسية والتقدم في اتجاه ضفة نهر “دجلة” والساحل الأيمن لمدينة الموصل الذي يسيطر عليه داعش.

ويذكر أن الطيران العراقي قصف الليلة الماضية موقعا لقيادات بارزة لتنظيم داعش في حي الحدباء بالساحل الأيسر شمال شرقي مدينة الموصل .. وبتحرير حي السكر تقترب قوات مكافحة الإرهاب باتجاه قوات الجيش التي تتقدم ببطء من المحور الشمالي للساحل الأيسر بالموصل لاستكمال تحرير ما تبقى من أحياء بيد داعش.

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