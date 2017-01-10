قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إن اجتماع عدد من الدول الأفريقية بالغردقة من أجل مناقشة قضايا الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، يأتي في إطار تنسيق المواقف من أجل التعامل مع هذه القضايا.

وأضافت جبر، خلال مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الاجتماع برعاية الدبلوماسية مصرية، ويأملون أن يصل إلى موقف موحد لتحقيق المصالح الأفريقية، مؤكدة أن مصر لديها رؤية في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال التنمية، موضحة أن هناك بروتوكلات بين الدول للحد من الهجرة غير الشرعية.