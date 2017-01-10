أكد باحثون بريطانيون أن السبب الحقيقى وراء عشق شريك الحياة من النظرة الأولى والمشاعر الرومانسية التى ربطت بين قلبين لا يعود إلى تأثير هذه المشاعر فحسب , بل لدور الجينات الوراثية الذى تعمد إلى الدفع نحو شريك حياة يمتلك نفس المستوى الأكاديمى والجامعي وذلك لأن الجينات الخاصة بالشخص يمكن أن تدفع به إلي علاقة مع شخص لديه مستوى مماثل من التعليم .

كانت الدراسة قد أجريت على قرابة 1600 شخص فى المملكة البريطانية , كانوا جميعهم من المتزوجين ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يمتلكون نفس الجينات المتعلقة بالتحصيل العلمى العالى يمليون إلى الإرتباط وإنجاب أطفال يملكون نفس الجينات الوراثية فيما يتعلق بالتحصيل الإكاديمى .

وأوضح العلماء أنه من المعتاد والمعروف عادة إنجذاب الأشخاص ذوى الصفات المماثلة لبعضهم البعض وهى ظاهرة يطلق عليها ” زواج المتجانسين”, ولكن , تعد الدراسة التى نحن بصددها الأولى من نوعها التى تشير إلى الدور الذى تلعبه الجينات فى إختيار شريك الحياة فيما يتعلق بالمنظور التعليمى الأكاديمى.

وشدد العلماء على وجود أدلة قوية على وجود زواج المتجانسين وراثى للتعليم فى المملكة المتحدة.