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انفجار عنيف يهز بغداد
تفجير مدينة الصدر - انفجار - العراق 3

انفجار عنيف يهز بغداد

الثلاثاء، 10 يناير 2017 11:39 ص
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وقع  انفجار  شديد صباح اليوم الخميس، في العاصمة العراقية بغداد.

ولم ترد تفاصيل فورية عن التفجير الذي يأتي بعد يومين على هجومين انتحاريين شهدهما سوقين شعبيين في مدينة الصدر وحي البلديات في بغداد، أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، بينما تبنى تنظيم داعش مسؤوليته عن أحدهما.

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