وقع انفجار شديد صباح اليوم الخميس، في العاصمة العراقية بغداد.

ولم ترد تفاصيل فورية عن التفجير الذي يأتي بعد يومين على هجومين انتحاريين شهدهما سوقين شعبيين في مدينة الصدر وحي البلديات في بغداد، أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، بينما تبنى تنظيم داعش مسؤوليته عن أحدهما.