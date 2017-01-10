بحثت الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” أسماء حسنى مع الرئيس التنفيذي لمجموعة “القيادية” السعودية محمد بن حمد العجمي فرص التعاون في مجالات رعاية الأفكار المبتكرة والاستثمار في الشركات الناشئة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم ورعاية المجموعة لعدد من المسابقات والأفكار المبتكرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخاصة المتعلقة بمنصات السياحة الإلكترونية والسفر والحلول التكنولوجية في مجالات الدفع الالكتروني.

وأكدت أسماء حسني ـ في كلمتها خلال لقاء اليوم ـ على توافر العنصر البشري والكوادر المصرية الشابة والمهارات المتخصصة التي يحتاجها سوق العمل وتتطلع إليها الاستثمارات الأجنبية في مصر وبالأخص من المتدربين والخريجين من المبادرة الرئاسية للتعلم التكنولوجي “علماء مصر المستقبل”، بالإضافة إلى الدعم الحكومي المتميز وتمتع القطاع بالاستقرار والذي يعد هو عصب صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى انخفاض معدل فاقد العمالة وخاصة في محافظات الصعيد.

من جانبه، استعرض محمد بن حمد العجمي ـ خلال اللقاء الذي حضره كل من الدكتور حسام عثمان نائب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد رسلان الرئيس التنفيذي لشركة “أي دي”، وعدد من مدراء الهيئة التنفيذيين ـ تطورات استثمارات الشركة في مصر والتي تم الإعلان عنها خلال جايتكس دبي الماضي ونتج عنها تأسيس شركة “أي دي” (تطوير المتكاملة) والتي قامت بإنشاء فرع لها بالقاهرة على مساحة ١٢٠٠ متر مربع ومجهزة بأحدث التقنيات لتكون مركزا للأبحاث والتطوير.

وأشاد رئيس مجموعة القيادية بقدرات الشباب والمحترفين المصريين، مؤكدا أنه لم يتوقع مستوى وجودة المهارات عند تعيينهم في الشركة،مضيفا أنه أصبح يؤمن بقدرات ومهارات هؤلاء الشباب عن نظرائهم في الهند.

يذكر أن شركة “تطوير المتكاملة” قامت بتعيين أكثر من 45 مهندسا متخصصاً كمرحلة أولى لتصل إلى ١٥٠ موظفا خلال الأشهر القليلة القادمة وذلك لتغطية احتياج الشركة في تطوير التطبيقات الخاصة بالسياحة الإلكترونية وأنظمة التجارة الإلكترونية وتطبيقات التوصيل الحديثة، والعمل على مشروعات قومية في شتى القطاعات الحكومية وشركات الاتصالات