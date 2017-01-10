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المرصد السوري: اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي "داعش" قرب مطار التيفور
|S|اشتباكات في سوريا

المرصد السوري: اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي "داعش" قرب مطار التيفور

الثلاثاء، 10 يناير 2017 11:25 ص
وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بأن اشتباكات دارت بين القوات النظامية ومقاتلي تنظيم “داعش” في محيط قرية “الشريفة” بالقرب من مطار التيفور العسكري في محافظة حمص.

وقال المرصد حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، “إن القصف جاء بالتزامن مع اشتباكات في محيط المحطة الرابعة وسط قصف متبادل بين الطرفين دون معلومات عن خسائر بشرية”.

وأشار المرصد في وقت سابق إلى أن ما لا يقل عن 15 عنصرا من القوات النظامية قتلوا وأصيبوا جراء اشتباكات عنيفة في ريف حماة، كما دارت اشتباكات بين القوات الحكومية وفصائل مقاتلة في ريف حلب.

وأضاف أن قوات النظام والميليشات الموالية له قصفت مناطق في مدينة مضايا المحاصرة بريف دمشق.

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