شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الحفل السنوي ليوم الأنرويل الدولي، والذي أقيم بأحد الفنادق، وذلك لعرض جميع المشاريع الخيرية التي قامت بها الأندية خلال العام الماضي وعددها 29 ناديا بالقاهرة والمحافظات.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم إلي أن الوزيرة هنأت جميع الحاضرين بمناسبة العام الجديد، كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير لكافة عضوات نوادي الأنرويل على الجهد الذي يبذلنه وتبرعاتهن لدعم مشروعات اجتماعية وصحية مختلفة، وثمنت الدور الذي تقوم به هذه النوادي لجمع تبرعات توجه إلى صندوق تحيا مصر.

ونوهت بأن عائد معرض المشروعات اليدوية التراثية، وعائد عرض الأزياء المقام في الاحتفالية، موجه بدوره لصندوق تحيا مصر ولمشروعات تنمية القرى وعلاج فيروس “سي” ومشروع أطفال بلا مأوى.

وأكدت والي علي دور هذه النوادي في العمل المجتمعي بفضل مجهود عضواتها، وعددهن ألف عضوة في 29 ناديا، موضحة أنها مؤسسات مشهرة ومسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي ولديها تصريح بجمع تبرعات، والتي بلغ إجماليها العام الماضي مليون جنيه غير التبرعات العينية، والتي تم توجيهها لإنشاء غرف وأسرة في مستشفيات للرعاية المركزة ومستشفى أبو الريش، بالإضافة إلى جهود الإغاثة لصالح المتضررين من السيول بمنطقة رأس غارب.

وشددت الوزيرة، في كلمتها، على أن مصر تحتاج للتطوع وليس فقط للتبرع، وأنه من الضروري أن تنسق النوادي فيما بينها لتمويل مشروعات قومية كبرى في مجالات الصحة والتعليم، كما دعتها إلى الاستمرار في العطاء مع ضرورة تشكيل لجان لمتابعة المشروعات التي تقوم أندية الأنرويل بتنفيذها لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها وتحقيق النتائج المرجوة، بالإضافة إلى الحرص على ضمان استدامتها.