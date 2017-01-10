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الثلاثاء 10 يناير 2017 10:39 صباحاً
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بالصور.. جريمة داعشية تتجاوز "كل ما سبق"
جريمة داعشية بطلها طفل

بالصور.. جريمة داعشية تتجاوز "كل ما سبق"

الثلاثاء، 10 يناير 2017 11:38 ص
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نشر تنظيم داعش المتطرف واحدة من أبشع أشرطة الفيديو، تظهر طفلا صغيرا يحمل مسدسا ويطلق النار، بأعصاب باردة، على أحد السجناء.

ويظهر المقطع طفلا يبلغ من العمر حوالي 3 سنوات، يمشي فوق كرات بلاستيكية ملونة بساحة مفترضة لألعاب الأطفال، ثم يستلم مسدسا ويطلق النار على أسير كانت يداه مربوطتين إلى سياج.

فيما يكشف مقطع آخر طفلا أكبر سنا من الأول، وهو يحمل سكينا ثم يقطع رأس سجين آخر، تاركا الرأس في جهة والجثة في جهة أخرى.

وذكرت صحيفة “ذي تايمز” أن السجناء المقتولين كانوا متهمين بالتجسس لصالح مجموعات كردية، مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

جريمة داعشية بطلها طفل

جريمة داعشية بطلها طفل

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