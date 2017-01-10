هل تخطط لإحداث تغييرات جذرية في حياتك في 2017 ؟ إذاً ضع هذا الموضوع في اعتبارك قبل أن تبدأ.

نقدم إليك قائمة بأفضل 10 أماكن لاستقبال الوافدين للعمالة بالخارج، وفقاً لحسابات بنك HSBC عن المغتربين بالشراكة مع شركة يوغوف لأبحاث السوق.

فقد استطلعت شركة الخدمات المالية آراء أكثر من 26,000 من العمالة الوافدة حول العالم، لتحديد أفضل الأماكن للسكن والعمل وفقاً للمرتبات، والأمان الوظيفي، والتوازن بين الحياة والعمل وأمور أخرى.

وقد احتلت سويسرا المركز الأول في القائمة للسنة الثانية على التوالي، بفضل الرواتب العالية وثقافة العمل الممتازة، فيما تلتها ألمانيا، إذ كما يقول المغتربون فإنه من السهل تأمين وظيفة واكتساب مهارات عمل جديدة.

بالطبع، هناك العديد من الطرق للحصول على أفضل مميزات سريعة للعمل في الخارج دون الالتزام بمكان دائم. لكن إذا كنت مهتماً بالحياة في الخارج ضع في اعتبارك هذا الدليل الخاص بـ HSBC لأفضل 10 أماكن للعمل بالخارج لعام 2017، وهي وفقا لـ “هافينغتون بوست”.

10- البحرين

في البحرين، فإن 65 % من العمالة الوافدة تحصل على بدل سنوي للسفر لبلادهم، وذلك وفقاً للاستبيان.

9- المملكة المتحدة

أكد 64 % من العمالة الوافدة في المملكة المتحدة أنهم حصلوا على فرصة أكبر لاكتساب مهارات جديدة أثناء العمل هناك مقارنةً بوطنهم الأصلي.

8- هونغ كونغ

قال 68% من المشاركين في الاستطلاع إن هونغ كونغ مكان جيد للوافدين لتنمية حياتهم المهنية، مقارنةً بالمعدل العالمي الذي يبلغ 43%.

7- النمسا

أكد 71 % من العمالة الوافدة إن التوازن بين العمل والحياة في النمسا كان أفضل مما كان عليه في أوطانهم.

6- سنغافورة

أكثر من نصف العمالة الوافدة في سنغافورة قالوا إنهم يشعرون بمزيدٍ من الوفاء للعمل منذ انتقالهم.

5- النرويج

وبنسبة قريبة من النمسا، أكد 87 % من العمالة الوافدة في النرويج، إن التوازن بين العمل والحياة الخاصة قد تحسن بعد انتقالهم إليها.

4- الإمارات العربية المتحدة

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحصل 75 % من العمالة الوافدة على منافع صحية، وفقاً للإحصائية.

3- السويد

فيما أكد 71 % من العمالة الوافدة في السويد إن ثقافة العمل تحسنت لديهم بالمقارنة مع أوطانهم.

2- ألمانيا

بينما قال المغتربون في ألمانيا إنه من السهل اكتساب مهارات عمل جديدة، والتمتع بالأمان الوظيفي والتقدم في وظائفهم هناك.

1- سويسرا

فيما كان متوسط ​​الدخل السنوي للمغتربين في سويسرا 188,275 دولاراً أميركياً، تقريباً ضعف المعدل العالمي للمغتربين البالغ 97,419 دولاراً.

- هذا الموضوع مترجم عن النسخة الأميركية