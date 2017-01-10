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جسم غريب بجوار مقر مرور رشيد في البحيرة
خبراء مفرقعات ـ قنبلة ـ عبوة ناسفة

جسم غريب بجوار مقر مرور رشيد في البحيرة

الثلاثاء، 10 يناير 2017 11:26 ص

سادت حالة من الذعر، بين أهالي مركز رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، عقب الاشتباه في جسم غريب بجوار مقر وحدة مرور رشيد القديم يشتبه باحتوائه على متفجرات.

تلقَّى اللواء علاء الدين شوقي، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، إخطارًا من الرائد محمد السيسي رئيس مباحث مركز شرطة رشيد، بالواقعة.

انتقل على الفور خبراء المفرقعات برئاسة العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدينة بالبحيرة، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة، وجارٍ فحص الجسم الغريب، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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