سافر الطباخ الخاص ببعثة منتخب مصر إلى الجابون من أجل تجهيز الطعام الخاص بالفراعنة قبل توجههم يوم الجمعة المقبل للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2017. ويصطحب الجهاز الفنى للمنتخب 4 أطنان من الطعام إلى رحلة الجابون خلال السفر يوم الجمعة على متن طائرة خاصة.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب 24 لاعبا إلى الجابون وهم:

حراسة المرمى : عصام الحضرى (وادى دجلة) - شريف إكرامى (الأهلى) - أحمد الشناوى (الزمالك).

خط الدفاع: أحمد فتحى وأحمد حجازى وسعد الدين سمير من (الأهلى) - أحمد دويدار وعلى جبر من (الزمالك) - محمد عبد الشافى (أهلى جدة) - وعمر جابر (بازل السويسرى) وأحمد المحمدى (هال سيتى) وكريم حافظ (لانس الفرنسى) وحمادة طلبة.

خط الوسط: محمد الننى (أرسنال الإنجليزى) ومحمد صلاح (روما الإيطالى) ورمضان صبحى ( ستوك سيتى الإنجليزى) وعبد الله السعيد (الأهلى) وإبراهيم صلاح - طارق حامد (الزمالك) ومحمود عبد المنعم “كهربا” (اتحاد جدة السعودى) - محمود حسن “تريزيجيه” ( موسكرون البلجيكى) - عمرو وردة (بانيتوليكوس اليونانى)

خط الهجوم: مروان محسن (الأهلى) وأحمد حسن “كوكا” (سبورتنج براجا ).