المرور: كثافات مرورية بكوبري أكتوبر و15 مايو ومحور صلاح سالمالثلاثاء، 10 يناير 2017 11:19 ص
أكد المقدم عماد حماد رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة لمرور القاهرة، وجود استقرار في الحالة المرورية على كافة الطرق والمحاور على مداخل ومخارج القاهرة، دون وجود أي مؤثرات خارجية على حركة السير، مشيرا إلى وجود كثافات متوسطة على المحاور الحيوية والرئيسية.
وأشار حماد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد” اليوم الثلاثاء، إلى أنه على مستوى القاهرة، توجد كثافات مرورية أقل من المعدلات الطبيعية على مستوى حركة السير، مشيرا إلى أن أهم مناطق الكثافات تتمثل في كوبري أكتوبر، في اتجاه القادم من مصر الجديدة ومدينة نصر وأعلى ميدان رمسيس، واتجاه منازل الجيزة، والقادم من ميدان الجيزة منطقة الوصلة المعلقة، وكوبري 15 مايو القادم من 26 يوليو بسبب تجمع المدارس بالمنطقة.
بالإضافة إلى محور صلاح سالم بعض الكثافات أعلى نفق الميرغني، اتجاه صلاح سالم وطريق المطار، ويقابله نفق الأزهر الذي يعمل بشكل جيد في الطريقين القادم والمتجه، ومنطقة ماسبيرو.
أما مداخل القاهرة ومخارجها تعمل بشكل جيد، باستثناء المدخل الشمالي بمناطق شبرا ومحور الخلفاوي ودوران شبراء نتيجة وجود مناطق أعمال، والقادم من الكورنيش مناطق وسط المدينة تعمل بشكل جيد حتى الآن.
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