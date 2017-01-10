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كوبلر يرحب بالمبادرة التونسية لتسوية الأزمة الليبية
ممثل الامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر

كوبلر يرحب بالمبادرة التونسية لتسوية الأزمة الليبية

الثلاثاء، 10 يناير 2017 11:19 ص
وكالات

رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، اليوم الثلاثاء، بالمبادرة التي أطلقها الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، لعقد لقاء ثلاثي على مستوى رؤساء تونس والجزائر ومصر، لإيجاد تسوية للأزمة الليبية.

وقال كوبلر في حيث لوكالة “سبوتنيك” الروسية : “خلال الأسابيع الأخيرة شهدنا مشاركة فاعلة من قبل جميع الدول المجاورة بشأن الملف الليبي، هم يقومون الآن باتخاذ الخطوات لدعم الحوار الليبي حول القضايا التي أعاقت تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، ما حدث في ليبيا أثر على المنطقة، لذا فإن الجميع لديهم سبب مشروع للقلق حول نجاح الانتقال الليبي، أنا ارحب بجميع الجهود لجلب جميع أصحاب المصلحة معاً لإيجاد حل سلمي شامل في إطار العمل حول الاتفاق السياسي الليبي وتحت مظلة الأمم المتحدة”.

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