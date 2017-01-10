كشف محمود الزهار، القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن انفراجه قريبة لسكان قطاع غزة المحاصرين، بناءً على وعود مصرية مرتبطة بتطور العلاقات بين الجانبين.

ونقل “الخليج أونلاين” عن الزهار قوله : “إنه وبناء على اللقاءات الأخيرة التي جرت في القاهرة بين المسؤولين المصريين ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، فهناك انفراجة قريبة لسكان غزة والحصار المفروض عليهم”.

وأضاف: “مصر أكدت لموسى أبو مرزوق التزامها بفتح معبر رفح البري أمام المسافرين، وتفعيل التبادل التجاري بين قطاع غزة والقاهرة”، مؤكداً أن هناك مرحلة هامة وجديدة ستبدأ قريباً بين مصر وغزة.

وأوضح الزهار أن مصر تحتاج إلى قطاع غزة في ظل الوضع الصعب الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، وكذلك غزة بحاجة لمصر في ظل الحصار الخانق الذي يعيشه سكان القطاع منذ سنوات طويلة، لافتاً الانتباه إلى أن الطرفين بحاجة إلى علاقة اقتصادية متبادلة لتعم الفائدة على الجميع.

وشهدت العلاقة بين مصر وغزة تحسناً ملحوظاً خلال الأسابيع الماضية، ترتّب عليها فتح معبر رفح البري، والسماح لاستقبال شخصيات فلسطينية دينية واقتصادية واعتبارية على الأرضي المصرية للبحث عن مخارج لحصار غزة، في حين عقد أبو مرزوق اجتماعاً قبل يومين مع مسؤولين مصريين في القاهرة، بحث خلالها عدة ملفات؛ أبرزها المصالحة، ومعبر رفح، وحصار غزة.

وبجانب الجهود التي تبذلها حماس في رفع الحصار عن قطاع غزة، واللقاءات المستمرة مع المسؤولين المصريين بهذا الخصوص، تطرّق الزهار خلال حديثه لـ “الخليج أونلاين” إلى دعم حركته لكل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الداخلية، وإنجاح عقد جلسة المجلس الوطني المقبلة.

وكشف القيادي في حركة حماس أن حركته لن تشارك في اجتماع المجلس الوطني على شاكلته الحالية، مؤكداً أن الحركة موقفها واضح في ذلك، وكل ما ينشر عبر وسائل الإعلام في هذا الخصوص “غير صحيح”.

وقال الزهار: “ما يجري الحديث عنه الآن هو مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، المقرر عقده غداً في العاصمة اللبنانية بيروت، وليس حضور اجتماع المجلس الوطني”.