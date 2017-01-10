الزهار: انفراجة قريبة لغزة بناءً على وعود مصريةالثلاثاء، 10 يناير 2017 11:17 ص
كشف محمود الزهار، القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن انفراجه قريبة لسكان قطاع غزة المحاصرين، بناءً على وعود مصرية مرتبطة بتطور العلاقات بين الجانبين.
ونقل “الخليج أونلاين” عن الزهار قوله : “إنه وبناء على اللقاءات الأخيرة التي جرت في القاهرة بين المسؤولين المصريين ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، فهناك انفراجة قريبة لسكان غزة والحصار المفروض عليهم”.
وأضاف: “مصر أكدت لموسى أبو مرزوق التزامها بفتح معبر رفح البري أمام المسافرين، وتفعيل التبادل التجاري بين قطاع غزة والقاهرة”، مؤكداً أن هناك مرحلة هامة وجديدة ستبدأ قريباً بين مصر وغزة.
وأوضح الزهار أن مصر تحتاج إلى قطاع غزة في ظل الوضع الصعب الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، وكذلك غزة بحاجة لمصر في ظل الحصار الخانق الذي يعيشه سكان القطاع منذ سنوات طويلة، لافتاً الانتباه إلى أن الطرفين بحاجة إلى علاقة اقتصادية متبادلة لتعم الفائدة على الجميع.
وشهدت العلاقة بين مصر وغزة تحسناً ملحوظاً خلال الأسابيع الماضية، ترتّب عليها فتح معبر رفح البري، والسماح لاستقبال شخصيات فلسطينية دينية واقتصادية واعتبارية على الأرضي المصرية للبحث عن مخارج لحصار غزة، في حين عقد أبو مرزوق اجتماعاً قبل يومين مع مسؤولين مصريين في القاهرة، بحث خلالها عدة ملفات؛ أبرزها المصالحة، ومعبر رفح، وحصار غزة.
وبجانب الجهود التي تبذلها حماس في رفع الحصار عن قطاع غزة، واللقاءات المستمرة مع المسؤولين المصريين بهذا الخصوص، تطرّق الزهار خلال حديثه لـ “الخليج أونلاين” إلى دعم حركته لكل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الداخلية، وإنجاح عقد جلسة المجلس الوطني المقبلة.
وكشف القيادي في حركة حماس أن حركته لن تشارك في اجتماع المجلس الوطني على شاكلته الحالية، مؤكداً أن الحركة موقفها واضح في ذلك، وكل ما ينشر عبر وسائل الإعلام في هذا الخصوص “غير صحيح”.
وقال الزهار: “ما يجري الحديث عنه الآن هو مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، المقرر عقده غداً في العاصمة اللبنانية بيروت، وليس حضور اجتماع المجلس الوطني”.
-
مصرع موظفة بالمعاش ائتمنت جارتها على سِرّ تحويشة العمر
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
التموين: المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت إلى 50 مليار جنيه
أعلن اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من ...Mon, 09 Jan 2017 10:37:39 GMT
-
تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ... ...Tue, 10 Jan 2017 08:04:06 GMT
-
إبراهيم عيسى: "مولانا" عمل روائي سحري.. وعمرو سعد عملة نادرة
قال الكاتب الصحفي والروائي إبراهيم عيسى، مؤلف فيلم مولانا، إن عمرو سعد “قمر ساطع” ومتألق، موضحًا أنه من اللحظة الأولى يعلم المحاور التي سيتم العمل عليها من ...Tue, 10 Jan 2017 07:36:03 GMT
-
شاب ماليزي يشعل مواقع التواصل بسبب طوله
أصبح شاب ماليزي حديث مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت بسبب طول قامته الاستثنائية البالغة 198 سنتيمترا رغم أن عمره لا يتجاوز 16 عاما ولا يزال طالبا في ...Tue, 10 Jan 2017 06:37:17 GMT
-
اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة اقتحام قسم أكتوبر
تستأنف اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة عمار جابر محمود، وعامر عشري عبد العظيم، المتهمين بمحاولة اقتحام قسم أكتوبر. كانت ...Tue, 10 Jan 2017 06:37:17 GMT
-
بعد توصيات المفوضين.. فرغلي: "بانتظار حكم نهائي" لصالح أصحاب المعاشات
أوضح البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، مشيرا الى أن اصحاب المعاشات الان أثناء وجودهم فى الخدمة كانوا يتقاضون خمس علاوات اجتماعية وعند خروجهم للمعاش تم نزعها ...Sun, 08 Jan 2017 12:09:50 GMT
-
إخلاء سبيل 20 مشجعاً في «اقتحام ستاد القاهرة»Tue, 10 Jan 2017 08:04:06 GMT
-
النرويج تطعن بـ"انتهاك حقوق السفاح"
تطعن النرويج الثلاثاء، في حكم قضائي بأنها انتهكت حقوق الإنسان الخاصة بالسفاح أندريس برينغ بريفيك، لحبسه انفراديا بعد أن قتل 77 شخصا في 2011. وسيقول محامون عن الدولة في ...Tue, 10 Jan 2017 05:52:03 GMT