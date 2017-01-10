أعلنت السلطات اليونانية إصابة ضابط شرطة بوسط أثينا في حادث إطلاق النار وقع خارج مكاتب حزب سياسي.

وذكرت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية أن الضابط أصيب صباح اليوم الثلاثاء بعد أن أطلق مسلح النار على حافلة للشرطة خارج المكاتب الرئيسية للحركة الاشتراكية لعموم اليونان، في منطقة بأثينا طالما شهدت اشتباكات بين الجماعات الفوضوية والشرطة.

وأوضحت الشرطة أن إصابة الضابط لا تهدد الحياة، دون أن تذكر تفاصيل أخرى لحالته.

ولم تعلن أية جهة على الفور مسئوليتها عن الهجوم.