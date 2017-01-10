 Moheet on google
الثلاثاء 10 يناير 2017 10:37 صباحاً
روابط سريعة
إصابة ضابط شرطة باليونان فس حادث إطلاق النار خارج مكاتب حزب سياسي
الشرطة اليونانية

إصابة ضابط شرطة باليونان فس حادث إطلاق النار خارج مكاتب حزب سياسي

الثلاثاء، 10 يناير 2017 11:15 ص
متابعات

أعلنت السلطات اليونانية إصابة ضابط شرطة بوسط أثينا في حادث إطلاق النار وقع خارج مكاتب حزب سياسي.

وذكرت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية أن الضابط أصيب صباح اليوم الثلاثاء بعد أن أطلق مسلح النار على حافلة للشرطة خارج المكاتب الرئيسية للحركة الاشتراكية لعموم اليونان، في منطقة بأثينا طالما شهدت اشتباكات بين الجماعات الفوضوية والشرطة.

وأوضحت الشرطة أن إصابة الضابط لا تهدد الحياة، دون أن تذكر تفاصيل أخرى لحالته.

ولم تعلن أية جهة على الفور مسئوليتها عن الهجوم.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3