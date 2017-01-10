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بالفيديو.. الفيضانات تغرق مئات المنازل في كاليفورنيا ونيفادا

بالفيديو.. الفيضانات تغرق مئات المنازل في كاليفورنيا ونيفادا

الثلاثاء، 10 يناير 2017 11:29 ص
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تسببت الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها ولايتي كاليفورنيا ونيفادا، في فيضانات عارمة أغرقت مئات المنازل والسيارات، وأجبرت السكان على استخدام القوارب للوصول إلى منازلهم.

وقالت فرق الطوارئ: “إنها اضطرت إلى إجلاء آلاف الأشخاص؛ بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بمنازلهم، بعد الأمطار الأعنف من نوعها في الولايتين خلال السنوات العشر الماضية”.

وأدت الأمطار والفيضانات إلى قطع الكهرباء والغاز وإمدادات المياه، عن 570 ألف منزل في شمال ووسط ولاية كاليفورنيا وأجزاء من نيفادا خاصة المناطق الواقعة شرق بحير تاهو.

وقال المتحدث باسم مكتب حاكم كاليفورنيا “جوناثان جوديل”، “إن الفيضانات أدت إلى حصار أكثر من ثلاثة آلاف شخص في منطقة جويرنفيل”.

وتم إخلاء أكثر من 400 منزل في منطقة رينو بولاية نيفادا، بعد فيضان نهر تروكي بسبب الأمطار الغزيرة، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الولاية “قيل أولباري”.



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