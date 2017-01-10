"الخارجية" العراقية تدين هجوم العريش وتؤكد وقوفها مع مصر ضد الإرهاب

أدانت وزارة الخارجية العراقية بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في مدينة العريش المصرية بشمال سيناء أمس وأدى لسقوط قتلى وجرحى .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال، فى تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، “إننا نتقدم إلى شعب وحكومة مصر الشقيقة وإلى ذوى الضحايا الأبرياء بصادق مشاعر التعازي والمواساة”. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد موقف العراق الثابت والراسخ في وقوفه مع مصر في ذات خندق المواجهة ضد الإرهاب الذي يستهدف أمنها وسلامة شعبها الكريم.

ودعا إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء على المدارس والمؤسسات الفكرية المتبنية لمنهج التطرف والإرهاب، وغلق كافة منابرها الإعلامية ووسائل ترويج خطاب الكراهية الذي تتبناه