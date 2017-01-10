جمعية مستثمري بدر: 38 مصنعا يتقدم في المرحلة الأولى لتخصيص أراض للإسكان الإداريالثلاثاء، 10 يناير 2017 11:15 ص
أعلن رئيس جمعية مستثمري بدر المهندس بهاء العادلي عن تقدم 38 مصنعا فيها 5000 عامل مؤمن عليهم لتخصيص أراض بمساحة 50 فدانا لتسكينهم بالمرحلة الأولى لمشروع الإسكان الإداري لإقامة أول مدينة عمالية بالمدينة، ويجرى تلقي الطلبات من المصانع عن المرحلتين الثانية والثالثة الأسبوع الجاري .
وقال العادلي - في بيان للجمعية اليوم الثلاثاء - إنه فور موافقة المهندس مصطفي مدبولي وزير الإسكان على الاقتراح الذي تقدمت به جمعية مستثمري بدر بتخصيص أراض للإسكان الإداري للمصانع في مدينة بدر لتوفير مساكن للعمال بجوار مقر عملهم بمصانع مدينة بدر، أخطرت الجمعية كافة المصانع بفتح باب تلقي الطلبات بمقرها بالمدينة من المصانع الراغبة في تخصيص أراضي الإسكان الإداري،وفقا للشروط المحددة من قبل الوزارة وتتمثل في تخصيص مساحة الأرض وفقا لعدد العمال المؤمن عليهم بالمصنع .
وأضاف العادلي أن وزارة الإسكان حددت فدانا لكل مصنع لديه ١٠٠ عامل مؤمن عليه، وبالنسبة للمصانع التي بها عمال أقل من 100 عامل تخصص المساحة بنسبة عدد العمال المؤمن عليهم .
وكشف عن نية مجلس إدارة الجمعية بمشاركة جهاز مدنية بدر في ظل قيادتها الجديدة برئاسة المهندس عادل دسوقي لتخطيط مدينة عمالية متكاملة المرافق والخدمات الثقافية والاجتماعية والترفيهية بحيث تكون بيئة مشجعة للعمال على الإقامة المستدامة بالمدينة .
كانت جمعية مستثمري بدر قد أعدت دراسة حول المعوقات أمام توطين مدينة بدر التى من أهمها عدم توفير المصانع مساكن إدارية لعمالها، ودعا مجلس إدارة الجمعية وبناء على رغبة أصحاب المصانع التقدم لوزارة الإسكان عن طريق جهاز المدينة بطلب لعرض ومناقشة إنشاء وإدارة مدينة عمالية متكاملة المرافق بهدف المساهمة في رفع الإنتاجية عن طريق استثمار الوقت المهدر في المواصلات، وتقديم خدمات التدريب والتأهيل والترفيه والثقافة الإنتاجية مما يساهم في الحد من تكلفة الإنتاج وزيادة دخل العامل في نفس الوقت.
-
مصرع موظفة بالمعاش ائتمنت جارتها على سِرّ تحويشة العمر
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
التموين: المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت إلى 50 مليار جنيه
أعلن اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من ...Mon, 09 Jan 2017 10:37:39 GMT
-
تراجع كبير في مبيعات السيارات الجديدة في هولندا
أصبح المواطنون في هولندا يقبلون بشكل متزايد على شراء السيارات المستعملة إذا ما رغبوا في استبدال سياراتهم، هذا ما أفادت به الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء. ...Tue, 10 Jan 2017 08:32:55 GMT
-
مصدر بالكهرباء : نسعى لإضافة 21 جيجا للشبكة بحلول عام 2021Tue, 10 Jan 2017 08:32:55 GMT
-
تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ... ...Tue, 10 Jan 2017 08:04:06 GMT
-
إبراهيم عيسى: "مولانا" عمل روائي سحري.. وعمرو سعد عملة نادرة
قال الكاتب الصحفي والروائي إبراهيم عيسى، مؤلف فيلم مولانا، إن عمرو سعد “قمر ساطع” ومتألق، موضحًا أنه من اللحظة الأولى يعلم المحاور التي سيتم العمل عليها من ...Tue, 10 Jan 2017 07:36:03 GMT
-
إسرائيل تكشف عن هوية الضابطة التي قتلت قائد شاحنة الدهس بالقدس
كشفت وسائل الإعلام الصادرة صباح اليوم الثلاثاء في تل أبيب عن اسم وهوية الضابطة التي قامت بقتل الاستشهادي فادي القنبر، الذي قام بدهس عدد من العسكريين الإسرائيليين ...Tue, 10 Jan 2017 07:19:52 GMT
-
بعد توصيات المفوضين.. فرغلي: "بانتظار حكم نهائي" لصالح أصحاب المعاشات
أوضح البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، مشيرا الى أن اصحاب المعاشات الان أثناء وجودهم فى الخدمة كانوا يتقاضون خمس علاوات اجتماعية وعند خروجهم للمعاش تم نزعها ...Sun, 08 Jan 2017 12:09:50 GMT
-
شاب ماليزي يشعل مواقع التواصل بسبب طوله
أصبح شاب ماليزي حديث مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت بسبب طول قامته الاستثنائية البالغة 198 سنتيمترا رغم أن عمره لا يتجاوز 16 عاما ولا يزال طالبا في ...Tue, 10 Jan 2017 06:37:17 GMT