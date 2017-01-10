قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ اليوم الثلاثاء منح أسرتي شهيدي الشرطة المجندين عامر جمال عبد الباقي الغنام، 22 سنة، ومحمد رمضان محمد العزبي 21 عامًا، ضحيتي تفجير كمين المطافئ بالعريش، 4 رحلات عمرة وصرف مساعدات مالية عاجلة وإقامة سرادق للعزاء على نفقة المحافظة لأسرتي الشهيدين ..لافتاً إلى أن ذلك مشاركة من المحافظة لأسرة الشهيدين أحزانهما، لتضحيتهم بأرواحهما فداء لمصر.

وكان أهالى قرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ، والقرى المجاورة لها، ومدينة برج البرلس، قد شيعوا جثمانى الشهيدين المذكورين، إثر استشهادهما، من بين 9 شهداء، فى أحداث تفجير كمين المطافئ بالعريش، بسيارة مفخخة حيث تقدم جموع المشيعين في الجنازة العسكرية لشهيد قرية روينا اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، وحكمدار أمن كفر الشيخ والمستشار العسكري العميد سامح رمضان الطنوبي، كما تقدم جنازة شهيد البرلس اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ واللواء محمد اشرف قائد الأمن المركزي لقطاع شرق الدلتا.