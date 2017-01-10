إحالة دعوى إلغاء قرار «تعويم الجنيه» للمفوضينالثلاثاء، 10 يناير 2017 11:09 ص
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار “بخيت إسماعيل” - نائب رئيس مجلس الدولة - وسكرتارية “سامي عبدالله”، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من المحامي “على أيوب” - للمطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزى بتعويم الجنيه المصري، وكذا الحكم بإلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على مجلس النواب وإخطار المجلس بأي تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية والتي أدت إلى إصدار قرار بتحرير سعر الصرف - لهئية المفوضين.
وطالب مقيم الدعوى رقم 8352 لسنة 71، بإلزام البنك المركزي بتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك ووفقًا للقانون.
وقال «أيوب»، في دعواه التي اختصمت كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي: “إن البنك لم يفصح عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية والقرارات ذات الطبيعة الرقابية التنظيمية من خلال نشرات رسمية وفق القواعد والمواعيد التي يحددها نظامه الأساسي”.
-
مصرع موظفة بالمعاش ائتمنت جارتها على سِرّ تحويشة العمر
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
التموين: المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت إلى 50 مليار جنيه
أعلن اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من ...Mon, 09 Jan 2017 10:37:39 GMT
-
تراجع كبير في مبيعات السيارات الجديدة في هولندا
أصبح المواطنون في هولندا يقبلون بشكل متزايد على شراء السيارات المستعملة إذا ما رغبوا في استبدال سياراتهم، هذا ما أفادت به الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء. ...Tue, 10 Jan 2017 08:32:55 GMT
-
مصدر بالكهرباء : نسعى لإضافة 21 جيجا للشبكة بحلول عام 2021Tue, 10 Jan 2017 08:32:55 GMT
-
تعرف على أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ... ...Tue, 10 Jan 2017 08:04:06 GMT
-
إبراهيم عيسى: "مولانا" عمل روائي سحري.. وعمرو سعد عملة نادرة
قال الكاتب الصحفي والروائي إبراهيم عيسى، مؤلف فيلم مولانا، إن عمرو سعد “قمر ساطع” ومتألق، موضحًا أنه من اللحظة الأولى يعلم المحاور التي سيتم العمل عليها من ...Tue, 10 Jan 2017 07:36:03 GMT
-
إسرائيل تكشف عن هوية الضابطة التي قتلت قائد شاحنة الدهس بالقدس
كشفت وسائل الإعلام الصادرة صباح اليوم الثلاثاء في تل أبيب عن اسم وهوية الضابطة التي قامت بقتل الاستشهادي فادي القنبر، الذي قام بدهس عدد من العسكريين الإسرائيليين ...Tue, 10 Jan 2017 07:19:52 GMT
-
بعد توصيات المفوضين.. فرغلي: "بانتظار حكم نهائي" لصالح أصحاب المعاشات
أوضح البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، مشيرا الى أن اصحاب المعاشات الان أثناء وجودهم فى الخدمة كانوا يتقاضون خمس علاوات اجتماعية وعند خروجهم للمعاش تم نزعها ...Sun, 08 Jan 2017 12:09:50 GMT
-
شاب ماليزي يشعل مواقع التواصل بسبب طوله
أصبح شاب ماليزي حديث مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت بسبب طول قامته الاستثنائية البالغة 198 سنتيمترا رغم أن عمره لا يتجاوز 16 عاما ولا يزال طالبا في ...Tue, 10 Jan 2017 06:37:17 GMT