بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير نجيب المنيف وبحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط والسفير صلاح الدين الجمالي الممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية لليبيا .

ومن المقرر أن يستمع المجلس لإفادة من الممثل الخاص حول الجهود المبذولة لتقديم الدعم السياسي والمعنوي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا والعمل على تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ اتفاق الصخيرات .

كما يعرض الممثل الخاص على مجلس الجامعة خطة تحركه على الساحة الليبية لتحقيق مهمته، بالإضافة إلى اطلاع المجلس على نتائج اتصالاته وجهوده مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة الليبية في هذا الشأن.

كما يناقش الاجتماع العمل على حل المشكلات التي تعترض حكومة الوفاق الوطني وسبل المساعدة في إشراك كافة الفرقاء الليبيين في العملية السياسية بالإضافة إلى قيام مجلس النواب الليبي بدوره في عملية المصالحة.