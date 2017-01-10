أقيمت صباح اليوم الثلاثاء بعدد من مساجد الإمارات، صلاة الاستسقاء التي دعا إليها الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، تيمنا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لطلب هطول الأمطار.

وتحدث أئمة الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف الإماراتية - في خطبة الصلاة - عن أحكام صلاة الاستسقاء التي تؤدى عند انحباس المطر، وأوصوا المصلين بتقوى الله حق تقاته، والتقرب إليه بالتوبة النصوح، والإلحاح في الدعاء، والتقرب بالأعمال الصالحة، داعين الله العلى القدير أن يغيث العباد والبلاد.

وأضافوا أن الله تعالى أمر عباده أن يلجأوا إليه، ويتضرعون بين يديه ويدعونه رغبا ورهبا، وأن يكونوا دائمي الاستغفار، نظرا لان أعظم ما يتقرب به المرء للغفور الرحيم، هو كثرة التوبة والاستغفار، مؤكدا أن الاستغفار يعد سببا لنزول الأمطار والإمداد بالبنين والأموال ونبات الزرع والثمار.

وفى السياق ذاته ، قامت مكاتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بتوفير خطباء لصلاة الاستسقاء التي أقيمت في بعض المدارس صباح اليوم.