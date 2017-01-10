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وزير الزراعة يلتقي وفد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية
عصام فايد وزير الزراعة
عصام فايد وزير الزراعة

وزير الزراعة يلتقي وفد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية

الثلاثاء، 10 يناير 2017 11:05 ص
وكالات

التقى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور أندريا زكي مدير الهيئة، لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي بين الجانبين، واستعراض الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الهيئة في مجالات التنمية الريفية ودعم صغار المزارعين في محافظات الصعيد.

وقال وزير الزراعة إن وفد الهيئة الإنجيلية عرض على الوزارة إمكانيات التعاون معها في تطبيق الزراعة التعاقدية بما يعود بالنفع على الفلاح البسيط، وتسويق محاصيله، من خلال التجربة التي نفذتها الهيئة في 80 قرية بمحافظات المنيا، بني سويف، والفيوم.

وأشار فايد إلى أن خطة التعاون مع الهيئة تشمل أيضا العمل على تنمية التسويق الزراعي والتعاون مع 15 شركة من القطاع الخاص وعمل عقود تسويقية مع المزارعين، فضلا عن تقديم الدعم الفني وتوفير المعلومات التسويقية للفلاحين.

وكلف وزير الزراعة، مركز الزراعة التعاقدية التابع للوزارة واتحاد المصدرين بدراسة المقترحات التي تقدمت بها الهيئة واستطلاع آراء الفلاحين والمزارعين بالمحافظات المختلفة، لوضع رؤية لهذا التعاون واللائحة التنفيذية له.

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