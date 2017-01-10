 Moheet on google
الثلاثاء 10 يناير 2017 10:49 صباحاً
روابط سريعة
الاتحاد الأوروبى: الهجوم الإرهابي بسيناء "تذكير مأساوي بالتهديد الإرهابي المستمر على مصر"
قوات من الجيش المصري قرب قرية الشيخ زويد بشمال سيناء

الاتحاد الأوروبى: الهجوم الإرهابي بسيناء "تذكير مأساوي بالتهديد الإرهابي المستمر على مصر"

الثلاثاء، 10 يناير 2017 11:01 ص
وكاﻻت

  قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي إن الهجوم الإرهابي الذى وقع أمس الإثنين في شمال سيناء، وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى “هو تذكير مأساوي بالتهديد الإرهابي المستمر على مصر”.

وأعرب المتحدث - فى بيان صحفى وزعه وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة - عن تعازي الاتحاد الأوروبى للسلطات المصرية، وأسر الضحايا.

وشدد على إدانة الاتحاد الأوروبي لجميع أشكال الإرهاب، ووقوف الاتحاد جنبا إلى جنب مع مصر في حربها ضد الإرهاب.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3