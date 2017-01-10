قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي إن الهجوم الإرهابي الذى وقع أمس الإثنين في شمال سيناء، وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى “هو تذكير مأساوي بالتهديد الإرهابي المستمر على مصر”.

وأعرب المتحدث - فى بيان صحفى وزعه وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة - عن تعازي الاتحاد الأوروبى للسلطات المصرية، وأسر الضحايا.

وشدد على إدانة الاتحاد الأوروبي لجميع أشكال الإرهاب، ووقوف الاتحاد جنبا إلى جنب مع مصر في حربها ضد الإرهاب.