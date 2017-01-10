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رئيس المكسيك يتعهد بتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية وخفض رواتب كبار المسؤولين
انريكى بينا نيتو_رئيس المكسيك

رئيس المكسيك يتعهد بتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية وخفض رواتب كبار المسؤولين

الثلاثاء، 10 يناير 2017 11:11 ص
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تعهد رئيس المكسيك إنريك بينا نيتو بالابقاء على أسعار السلع الأساسية مستقرة وخفض رواتب كبار المسؤولين الحكوميين وتشجيع إعادة رأس المال، فى محاولة لامتصاص غضب الشارع عقب ارتفاع اسعار الوقود.

وقال بينا نيتو - فى خطاب للأمة نقلته شبكة “يورونيوز” الأوروبية اليوم الثلاثاء - ” كونوا على ثقة بأننا سوف نفعل كل ما هو ضرورى لتقليل تأثير تعديل أسعار الوقود على الشؤون المالية للأسرة .. اليوم المكسيك لديها اقتصاد قوى وتنافسى “.

وكانت مظاهرات حاشدة قد اندلعت بالمكسيك للاحتجاج على رفع أسعار الوقود بنحو 20 فى المائة منذ بداية العام الجارى، فيما اغلق سائقو الشاحنات وعمال النقل المرور فى العاصمة مكسيو سيتى خلال الأيام الماضية، وطالب المتظاهرون باستقالة بينا نيتو.

وكانت الاحتجاجات التى بدأت الأسبوع الماضى سلمية قبل أن تتحول إلى أعمال عنف أسفرت عن مقتل 6 أشخاص واعتقال 1500 آخرين .

كما أسفرت أعمال الشغب عن نهب أكثر من 350 شركة فى 10 ولايات مكسيكية، مما أجبر آلاف المتاجر على غلق أبوابها.

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