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صحة القليوبية: الانتهاء من تطوير 4 مستشفيات بتكلفة 380 مليون جنيه‎
مستشفى

صحة القليوبية: الانتهاء من تطوير 4 مستشفيات بتكلفة 380 مليون جنيه‎

الثلاثاء، 10 يناير 2017 11:14 ص

قال الدكتور نصيف حفناوي العفيفي وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إنه تم الانتهاء من تطوير 4 مستشفيات على مستوى المحافظة بتكلفة 380 مليون جنيه ويجرى افتتاحها قريبا وذلك في إطار خطة الوزارة لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة - في تصريح له اليوم الثلاثاء - أن المستشفيات التي تم تطويرها هي مستشفى أبو المنجا بشبرا الخيمة ومستشفى كفر شكر والتي تضم 120 سريرا في مختلف التخصصات الطبية ومستشفى قها والتي تم تخصيصها للطوارئ نظرا لموقعها على الطريق الزراعي السريع وتضم 120 سريرا ، بالإضافة إلى مستشفى الخانكة العام والتي تضم 140 سريرا ووحدة مناظير.

وأوضح أنه تم إحالة أكثر من 218 طبيبا وممرضا وإداريا بمختلف مستشفيات المحافظة بسبب الإهمال والتقصير في العمل بعد التقارير التي قدمتها لجان المتابعة والتفتيش بالمديرية عقب جولتها بعدد من المستشفيات.

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