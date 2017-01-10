أعلنت السلطات في تايلاند اليوم /الثلاثاء/ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة جنوب البلاد إلى 25 قتيلا، مشيرة إلى أن مياه الأمطار الغزيرة تسببت في تقطع السبل بآلاف السياح.

ونقلت شبكة “إيه.بي.سي نيوز” الأمريكية عن وزارة الداخلية التايلاندية قولها “إن المياه غمرت الطريق السريع الرئيسي الذي يربط مناطق الجنوب مع بقية البلاد، مشيرة إلى أن نحو مليون مواطن قد تأثروا بهذه الفيضانات التي ضربت 12 إقليما إبتداء من أول الشهر الجاري”.

ومازالت المدارس وأحد المطارات الرئيسية جنوب تايلاند مغلقة بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات العارمة.

ومن جانبها، توقعت وكالة الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار على مناطق جنوب البلاد، التي تضم شواطئ ومنتجعات تجذب الملايين من السياح سنويا.