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نائب رئيس وزراء روسيا ينشر صورة "رئيس القراصنة"
دميتري روغوزين نائب رئيس وزراء روسيا

نائب رئيس وزراء روسيا ينشر صورة "رئيس القراصنة"

الثلاثاء، 10 يناير 2017 11:07 ص
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سخر دميتري روغوزين نائب رئيس وزراء روسيا، من ادعاءات المخابرات الأمريكية بأن “قراصنة الكمبيوتر الروس” يقفون وراء الهجمات الإلكترونية على بلادها بنشر صورة لـ”رئيس القراصنة الروس” على موقع “فيسبوك”.

وجاء في التغريدة المرفقة بالصورة: نشرت المخابرات الأمريكية صورة “كبير القراصنة الروس” مخترقي المواقع الأمريكية وقتما وصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مؤتمر حول تكنولوجيا الكمبيوتر الجديدة وحماية برامج الكمبيوتر.

وفي الواقع تحتوي الصورة على لقطة من الفيلم الروائي الذي يطير بطله إلى الولايات المتحدة تحت ذريعة المشاركة في مؤتمر علمي ولكنه توجه إلى أمريكا لسبب آخر.

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