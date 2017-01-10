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وزير سابق يطالب "العربي" بسرعة الانتهاء من دراسة زيادة الحد الأدني للأجور
هاني محمود - وزير التنمية المحلية اﻻسبق

وزير سابق يطالب "العربي" بسرعة الانتهاء من دراسة زيادة الحد الأدني للأجور

الثلاثاء، 10 يناير 2017 11:13 ص
محيط

طالب الدكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي بسرعة الانتهاء من دراسة زيادة الحد الأدني للأجور قبل وضع موزانة 2017، حيث سيكون من الصعب إدخالها في الموازنة.

وأضاف محمود في مداخلة هاتفية بقناة “المحور”، اليوم الثلاثاء، ان الحد الأدني 1200 جنية للاجور أقل بكثير من احتياجات أي أسرة في ظل غلاء الأسعار حاليا.

وأكد وزير التنمية الإدارية الأسبق، على ضرورة رفع الحد الأدني للأجور إلى 1500، مضيفا أن هذا سيكون عبئا على الميزانية العامة، ولكن غلاء الأسعار عبء أكبر على الأسر البسيطة.

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