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"اﻷرصاد" : طقس اليوم بارد شمالا معتدل جنوبا
الطقس ـ اﻻرصاد‎

"اﻷرصاد" : طقس اليوم بارد شمالا معتدل جنوبا

الثلاثاء، 10 يناير 2017 09:45 ص
وكاﻻت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل جنوبا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، تكون متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة.

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على شمال غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

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