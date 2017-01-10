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إخلاء سبيل 20 مشجعاً في «اقتحام ستاد القاهرة»
محكمة

إخلاء سبيل 20 مشجعاً في «اقتحام ستاد القاهرة»

الثلاثاء، 10 يناير 2017 09:48 ص

أخلت نيابة مدينة نصر ثان برئاسة المستشار شريف مختار وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، مساء الاثنين، سبيل 20 مشجعًا، لاتهامهم بالشغب واقتحام استاد القاهرة خلال مباراة المنتخب الوطني أمام تونس بضمان محل إقامتهم.

ووجهت النيابة لـ 20 مشجعًا تهم التجمهر، وإحداث شغب، والتعدي على قوات الأمن ، ومقاومة السلطات، وإتلاف الممتلكات العامة.

والمشجعون هم: «خالد ح، وأحمد. ن، ومحمد س، ومحمد م، وطارق ع، وأحمد ع، ومحمد ع، ومحمد ح، وخالد م، ومعتز ه، وإبرهيم أ، ومحمود أ، وأحمد ح، وأنس م، وخالد ن، ومحمد أ، وأحمد ا، وكريم م، وخالد م، وأحمد ط».

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 20 مشجعًا من رابطة «الوايت نايتس» بعدما قاموا بأعمال شغب واقتحام استاد القاهرة خلال مباراة المنتخب الوطني أمام تونس.

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